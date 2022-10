Los verdaderos motivos por los que Hugo Paz y Sofía Suescun rompieron su relación

Hugo Paz no solo tuvo una relación en el pasado con Claudia Martínez, actual participante de ‘La isla de las tentaciones 5’. El tentador VIP de Villa Playa estuvo saliendo con Sofía Suescun hace algunos años y acabaron como el rosario de la aurora.

“Casi no entro por la puerta de la cornamenta que llevo encima”, dijo Sofía Suescun, antes de explicar el motivo por el que lo habían dejado. “El señorito este ha sido otra persona completamente distinta a de la que yo me había enamorado”, aseguró.

Al parecer, el ahora tentador VIP había tenido una relación con otra chica a espaldas de su novia y, cuando ella se enteró, decidió romper con él: “Si no llego a tener pruebas de tu infidelidad, aún me lo seguirías negando”, dijo ella muy seria.

Era un cruce de acusaciones tremendo y no paraban de hacerse reproches el uno al otro. Ella acusó a su ex de haber estado con ella por interés y le dio un consejo muy duro: “Ve a tratarte a un centro para personas infieles”, le dijo.

Hugo Paz, que se acababa de estrenar como pretendiente de Claudia Martínez, intentó defenderse como pudo de las acusaciones de su ex: “Todo el mundo puede cometer un error y yo lo cometí”.

Sofía Suescun, que se volvía efervescente con cada una de las palabras del que había su novio, estalló con fuerza: “Un error es salir una noche y liarte con una chica, pero no puedes considerar un error el liarte con una chica todos los días y llevártela a nuestra cama”.

El gaditano volvió a intentar justificarse y aseguró: “Estuve varias veces con esa chica. Me di cuenta del error e hice lo inimaginable para que ella me diera una oportunidad”, dijo. Además, fue él quien aclaró cómo se había enterado la ex gran hermana de la deslealtad.