En Honduras no conquistó a la audiencia como había hecho previamente y fue la segunda expulsada. En ese momento, se sintió muy decepcionada y aseguró que se arrepentía de no haber dejado salir su verdadera personalidad, reconociendo que había intentado mantener un perfil bajo como estrategia porque había detectado que solían ganar chicos poco problemáticos. Desde su paso por los Cayos Cochinos no ha regresado a la televisión y su hijo tampoco , ¿qué fue de ellos? ¿Cómo es la vida actual de Mari Carmen Torrecillas y Fran Lara?

Mari Carmen definió esos primeros meses con la enfermedad como "muy duros", pues no solo tuvo que sufrir dolores, ver cómo perdía el pelo y convivir con la incertidumbre, sino que también vio a su marido, Antonio Lara, pasarlo muy mal: "Aunque él no me ve, yo le miro de reojo y le veo llorar, entonces tengo que darle ánimos para que no le gane la tristeza y la preocupación por mí [...] Sé que Antonio está sufriendo más que yo y siento lástima por él".