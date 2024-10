Alma Bollo habla del complicado momento personal y familiar que atraviesa: "Me he roto"

La situación no ha mejorado para ella, que ha pasado "toda la mañana con los dos niños en el médico" después de haber pasado "una noche más mala aún". Sin entrar en detalles ni especificar qué es todo aquello que le abruma, la hermana de Manuel Cortés continúa hablando y señala cómo este cúmulo de malas situaciones han acabado pasándole factura no solo a nivel emocional, también en el plano físico y laboral. "Mi espalda no da para más y he perdido la cita en el fisio por estar en el médico obviamente", dice confesando que, tiene "trabajo acumulado de dos semanas".