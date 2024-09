Javier Ungría, exconcursante de 'Supervivientes' , reaccionaba a las palabras de su exmujer y madre de su hija, Elena Tablada, sobre su familia con un comunicado en redes sociales, donde se percibe que las palabras no le habrían sentado nada bien. El empresario es una persona muy familiar, tiene una familia muy extensa donde todos tienen una relación muy especial con el superviviente.

Las declaraciones de Elena Tablada sobre la familia de Javier Ungría en la docuserie de mtmad, 'Me quedo conmigo', de Elena Tablada, no han dejado indiferente al superviviente, quien discretamente y a través de las redes sociales se ha pronunciado al respecto. "Ojalá pudiese volver a nacer porque, si así fuese, volvería a elegir a todos y a cada uno de los miembros de mi familia. No solo por su brillo interior, sino por ser empáticos, generosos, cercanos, dispuestos y predispuestos, amables, leales, divertidos...", empezaba el empresario el post.