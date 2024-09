Dosel disfruta de su triple paternidad junto a su pareja con la que ha estado durante casi ocho años

El expretendiente de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha sido imagen del musical 'Malinche' creado por Nacho Cano, que acaba de renovar su tercera temporada

Dosel, exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', reaparece en busca del amor: "El grado de compromiso no lo tengo"

Dosel Barbarrio fue uno de los pretendientes de 'Mujeres y hombres y viceversa' que más dio de qué hablar. El exnovio de Steisy con el que protagonizó su relación más breve y más polémica, tiene en la actualidad una vida completamente diferente a la de antes: formó una familia con la que fue su pareja durante casi ocho años, ha sido padre de tres hijas y sigue ligado a la vida fitness y al espectáculo, ya que ha sido contratado por Nacho Cano para uno de sus mejores shows. Ahora, ha reaparecido en televisión al acudir a 'Frist Dates' para ver si tiene de nuevo suerte y encuentra el amor en televisión.

La polémica relación y ruptura de Dosel y Steisy

Esta ha sido la relación más breve del curriculum amoroso de Steisy. La influencer y Dosel estuvieron juntos apenas un mes y medio tras su salida de 'Mujeres y hombres y viceversa', pero ese breve período de tiempo dio lugar a muchos titulares. Su relación estuvo en el punto de mira desde el principio, ya que el trono de Steisy duró casi un año y los medios de comunicación hicieron eco de ello.

Antes de cumplir los dos meses de relación, Steisy acudió al 'Deluxe' y confesó que había roto con Dosel por una infidelidad que había cometido con otra joven. "A ella le daba me gusta en todas las fotos, a mi en casi ninguna. Lo descubrí volviendo en un autobús a Madrid. Sabía que ya no tenía solución. En el sexo tampoco funcionábamos, me esperaba otra cosa de él en ese sentido", aseguró Steisy en el programa. Tras su polémica ruptura, Dosel decidió alejarse del foco mediático y centrarse en su propio camino, y al poco tiempo el amor volvió a llamar a su puerta.

Su relación sentimental de casi ocho años

Dosel no tardó en anunciar en sus redes sociales que había iniciado una nueva relación con una amiga del pasado. Los presentó un amigo de él y tras coincidir varias veces surgió el amor entre ambos. Durante el primer año de relación, la pareja vivió con intensidad su amor haciendo todo tipo de planes y escapadas románticas de las que dejaban constancia en sus redes sociales, mientras cumplían con sus responsabilidades laborales. Dosel ha seguido vinculado al deporte de manera profesional a la vez de desempeñar nuevos oficios y desafíos que la vida le ha puesto en el camino.

Tras cumplir el primer año de relación con su pareja, hizo pública una de las noticias más importantes de sus vidas: la llegada de sus dos hijas. Dosel comunicó a través ves de sus redes sociales que iba a ser padre de dos niñas junto a su pareja de la que se siente muy enamorado. En sus redes, no ha dejado de dedicarle menajes y dedicatorias de amor expresando el profundo sentimiento que siente por ella y por sus pequeñas. En septiembre de 2018, llegaron al mundo sus dos hijas, y en una entrevista en exclusiva para 'Outdoor' reveló que iba a contraer matrimonio con su chica después de su original pedida de matrimonio. "Tengo pensado casarme porque mi mujer me lo pidió. Lo hizo de la mejor manera que me lo podía haber pedido, muy muy original, con un mural de grafiti enorme. Tengo muchas ganas", confesó el expretendiente.

Pero su familia no dejó de crecer. En octubre de 2020, llegó a sus vidas su tercera hija en común con la que han formado una familia numerosa. “Os presentamos a nuestra tercera bebé de la familia. Ha sido un proceso distinto al anterior porque las gemelas ya tienen dos años y están en constante movimiento, aprendizaje y crecimiento", comentó Dosel en sus redes. "Has sido fuerte, responsable y madura, una mamá en toda regla. Tú no lo sabías, pero estaba escrito. Te amo, os amo, nos amo”, dijo sobre su pareja reconociendo el amor que le tiene. Desde entonces, Dosel no ha dejado de presumir de su familia y de gritar a los cuatro vientos lo unidos que están, pero recientemente su relación ha llegado a su fin.

Su vida fitness y fundador de una asociación deportiva

Dosel no ha dejado de lado el gimnasio ni los hábitos saludables. El influencer sigue manteniendo la buena forma física de la que presumía antes, luciendo en la actualidad incluso más masa muscular y volumen en su físico. Durante esos años, ha compaginado su paternidad con su entrenamiento físico y con su trabajo como entrenador personal, además de continuar con su labor en su propia asociación deportiva, conocida como 'Barbarie Workout'. Él mismo fue quien fundó esta asociación en 2010 cuyo objetivo es fomentar el 'street-work-out' en su faceta social empoderando a los jóvenes y visibilizando esta especialidad deportiva.

Su último trabajo en el musical de Nacho Cano