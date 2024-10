El estilista de 'Cámbiame' Pelayo Díaz se casaba con su pareja Andy McDougall en 2018 en una boda por todo lo alto donde no faltaron los cuentos de princesas, los helicópteros y los estilismos más elitistas. Aún con toda la pareja decidió tomar caminos diferentes y se divorciaron hace ya tres años para poder mantener intacta su relación amistosa.

“Just divorced”, se leía en el pastel que la pareja preparó para su fiesta de divorcio . La pareja se reunía con sus amigos en el Hotel Montera de Madrid para celebrar por todo lo alto que, aunque la pareja no ha triunfado el amor sí lo ha hecho.

Aunque la pareja ponía fin a su relación sentimental en 2021 no ha sido hasta 2023 en el que han firmado el divorcio. Para ello y como buenos anfitriones, celebraron una fiesta por todo lo alto en la que no faltaron los invitados ni el pastel: “Recién divorciados! ¡Celebrando con amigos que esta mañana Andy y yo hemos firmado oficialmente el divorcio!”.

Por su parte, Andy también compartía imágenes de tan feliz y complicado momento para él. “Debo confesar que me daba miedo tomar la decisión de ir a firmar el divorcio. Por eso esperé a que saliera de vos…Es como que no quería afrontar este momento, tenía claro que me iba a remover recuerdos tan felices del pasado, que quería evitarlo”, comentaba el empresario en el carrusel de imágenes.