Muletas, dos vestidos y en secreto: así fue la boda secreta de Sara Sálamo e Isco Alarcón

Una boda atrevida a camino entre lo clásico y lo moderno por los looks de ambos, llena de secretismo, romanticismo, pocos invitados, pero muy VIP. No han trascendido demasiados sobre en enlace, pero a juzgar por los comentarios en Instagram, fue bonita, romántica y la mar de divertida. ¡Así fue la boda secreta de Sara Sálamo e Isco Alarcón!

Para la fiesta ambos optaron por otros looks, ella escogía un vestido cut out de seda plisada de estilo griego de la misma diseñadora. Él escogió un pantalón negro y una americana granate de doble botonadura y su par de muletas pues, todavía convaleciente de la operación del pasado mes de mayo. Aunque no han trascendido muchos más detalles de la celebración, los comentarios en las fotos por parte de los invitados, hace pensar que fue no boda romántica y muy divertida.