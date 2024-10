Cronología de la relación de Adara Molinero y su padre, Jesús Molinero

Adara Molinero y su padre Jesús tenían muy buena relación hasta el paso de la joven por 'GH VIP'

Pasaron dos años sin hablarse y se reconciliaron con una llamada en directo en 'Secret Story'

Las redes sociales son uno de los escenarios preferidos por padre e hija para lanzarse mensajes

La relación entre Adara Molinero y su padre, Jesús Molinero, está llena de altibajos. Cuando conocimos a la reina de los realities, la joven tenía una buena relación con su progenitor. No obstante, durante su paso por 'GH VIP 7', no solo se truncó la relación de la influencer con Hugo Sierra por la aparición de Gianmarco Onestini en su vida, sino que también dio por terminada la relación con su progenitor.

Aunque padre e hija han estado dos años sin hablarse, la concursante de 'Supervivientes', hablaba de su padre en 'Secret Story', quien llamaba a su hija para intentar un acercamiento que aparentemente lograba. Una nueva guerra padre e hija estallaba en redes sociales durante el paso de Elena Rodríguez por 'GH Dúo', posicionándose claramente del lado de Ivana Icardi, una de las personas con quien peor se lleva su hija.

Después, cuando Adara se embarcaba en 'Supervivientes All Stars', Jesús Molinero aseguraba que entre ellos todo estaba bien, pero que no estaba viendo el programa. Ahora, a través de las redes sociales, él se ha posicionado del lado de Isa Pantoja, aprovechando para malmeter contra su hija Adara. ¡Así es la cronología de la relación de Adara Molinero con su padre, Jesús Molinero!

El comienzo de los problemas entre Adara y su padre

Adara Molinero, entraba en 'GH VIP 7', muy contenta con la relación que tenía con su por aquel entonces pareja Hugo Sierra y con su padre, Jesús Molinero. No obstante, su paso por la casa y la entrada de Gianmarco Onestini en su vida, cambio ambas relaciones por completo.

Tras su paso por la casa, Adara no solo terminaba la relación con el padre de su hijo, también con su padre. Según explicó la exconcursante él se posicionó al lado de Hugo Sierra en su ruptura, que se precipitó porque ella le fue infiel en la casa de Guadalix de la Sierra con Gianmarco Onestini durante su participación en 'GH VIP'.

En febrero de 2020, Adara Molinero confesó que llevaba una semana sin hablarse con su padre y que el motivo es que él se había posicionado del lado de Hugo Sierra en su separación: "Yo le dije que lo necesitaba, que estoy pasando por un momento difícil y él no lo ha entendido", aseguraba la reina de los realities.

"Mi padre dice que lo he hecho muy mal, que me he besado con otro chico. No entiende que me haya separado de Hugo", declaró. "Le cuento todos los problemas que teníamos y lo justifica todo. Estoy muy decepcionada con él", afirmaba en un plató de televisión.

Adara Molinero estaba muy dolida con el que había sido uno de los grandes pilares de su vida y confesó que habían tenido una "última conversación" que fue "durísima": "Le dije que no entendía lo que estaba haciendo, que siguiera defendiéndolo".

Un acercamiento en 'Secret Story'

Desde principios de 2020, Adara Molinero y Jesús no volvieron a tener relación hasta que la hija de Elena Rodríguez entró en 'Secret Story'. Durante su estancia en la casa, Adara hablaba entre lágrimas sobre la relación con su padre.

"Yo tenía devoción por mi padre. Sentir eso por una persona y que... No sé, ha sido muy doloroso para mí y me duele día tras día. Es una herida que llevo dentro", confesó asegurando que su padre seguía siendo fundamental para ella.

Al ver a su hija rota de dolor en el programa, Jesús llamó en directo al programa. "Hemos llegado un punto que no sé… (…) Das una versión de que yo me posicioné y no fue así. Le defendí en un concurso por las razones que tú sabes. Pero yo no dejé de posicionarme de tu lado. Tú fuiste la que cortaste la relación con este tema. Siempre que me has llamado me has tenido", apuntó.

El padre de Adara puso su corazón en la mesa y aseguró que Adara es "lo más grande que ha tenido en su vida" y que le duele profundamente "llevar dos años sin ver a su nieto". Finalmente, Jesús Molinero terminó diciéndole a su hija lo mucho que la quiere. Tras su paso por el programa, el reencuentro en privado entre padre e hija se produjo.

El último conflicto entre Adara y Jesús Molinero

Durante el paso de Elena Rodríguez, su expareja, por 'GH DÚO', él cargaba contra ella, sacando las uñas por Ivana Icardi, enemiga de su hija. "Me siento. Pongo las 24 horas y veo que le están haciendo un lavado a cuatro manos de cerebro a Ivana histórico. Y la pobre siguiendo el camino que les conviene. ¿Qué mierd* es esta?", ha escrito Jesús Molinero en la red social.

Adara Molinero, dolida con su padre no tardaba en reaccionar: "orgullosa de quien me ha criado", refiriéndose a su madre. Así padre e hija, empezaban nuevamente un enfrentamiento en redes sociales. Con el paso de la exazafata por 'Supervivientes All Stars', Jesús aseguraba que "no lo estoy viendo porque cuando empezó yo estaba de viaje, estoy viajando mucho y la verdad que no lo estoy siguiendo. Y sí, nuestra relación sigue bien lo que pasa que no... Eso, no lo estoy siguiendo".