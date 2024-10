Marta Peñate no está sola: los testimonios de otros rostros de Telecinco que también perdieron un bebé

Patri Pérez, actual pareja del ex novio de Marta, Lester Duque irrumpía hace unos días en las redes sociales para mandar apoyo a Peñate y Spina . Sus palabras estaban llenas de verdad ya que Lester y ella perdieron dos bebés en 2021. “ Eran dos bebés y no les latía el corazón ", informó entonces una desolada Patricia a través de su perfil de Instagram. Dos años después la vida les dio una nueva oportunidad y la pareja cría con alegría a su hijo Río.

La periodista y ex concursante de GH VIP Sol Macaluso también ha pasado por un calvario: ha perdido tres bebés en dos abortos espontáneos y para ayudar a otras mujeres escribió el libro ‘La guerra de mamá’. Muy vinculada con la situación también forma de una comunidad en Telegram “donde somos más de 250 mujeres en este momento de diferentes partes del mundo y las acompaño como puedo”. “No debe haber situación más fea y traumática que entrar a un quirófano con tu hijo sin vida en la panza y salir completamente vacía. No sé cómo lo he tolerado por segunda vez. Ojalá la próxima sea para dar a luz a un bebé sano”, escribió en redes sociales.