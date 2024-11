Dos bodas, una ruina económica y una hija en común: la historia de amor de Vanessa y Javi, de 'GH'

La pareja formada por Vanessa y Javi ha marcado el devenir de la actual edición de ' Gran Hermano '. Con ellos fuera del concurso es el momento de ahondar en la historia de los gallegos que cuentan con una historia de amor muy particular llena de vicisitudes.

En 2016 la pareja renovó votos por todo lo alto en un programa de la televisión autonómica gallega. Fue Vanessa la que organizó todo el cotarro y pergeñó un enlace tan atípico como ella: se casaron entre barcos en el Club Naútico de Ares, una localidad marinera cercana a Ferrol en La Coruña. El evento tuvo como tercera protagonista a Claudia, la hija de la pareja que entonces era un bebé. Ésta es la tercera hija de Vanessa que tiene dos hijos mayores de edad de una relación anterior. “Este bebé me llegó en otro momento vital para no perderme nada de su crianza”, dijo entonces la rubia cantante.

Para su segunda boda Javi acudió vestido de una manera discreta muy impropia de él: con el tradicional chaqué. Vanessa, por su parte, optó por un vestido de blanco lleno de transparencias y apliques brillantes. El momento cumbre de la celebración fue cuando ella le cantó a la guitarra la canción 'Si tú me miras' de Alejandro Sanz.