Fani y Diego han hecho saltar la bomba. En una charla de lo más distendida en la que no han faltado las risas y todo tipo de anécdotas rememorando el paso del cántabro por República Dominicana, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha sonsacado a Diego una información que bien podría hacer saltar por los aires la relación de Lola e Iván.

Según lo que apunta el influencer, el futbolista del CF Benidorm habría sido desleal a la concursante de 'Supervivientes' . A pesar de que se trata de unas declaraciones un tanto espinosas, al extronista de 'MyHyV' no le ha temblado la voz a la hora de revelar dicha información, pues ha asegurado que tiene una serie de pruebas que no dejarían lugar a dudas.

Diego asegura tener pruebas de una supuesta infidelidad de Iván, el novio de Lola

Pero, ¿qué piensa Diego del actual noviazgo de su ex? ¿Sigue teniendo sentimientos por Lola? La novia de Christofer ha puesto entre las cuerdas al tronista como solo ella sabe hacer, sacándole perlitas que no han pasado desapercibidas para nadie: desde su actual relación con Carla, la mujer que le hizo caer en la tentación, pasando por su relación con el resto de compañeros con los que participó en la 'La isla de las tentaciones', hasta sus teorías sobre el triángulo amoroso que se ha formado entre Lucía, Isaac y Marina. Dale al play y no te pierdas todo lo que Fani y Diego han contado sobre Lola e Iván.