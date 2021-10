La guerra ha llegado en forma de explosión a Villa Playa. La protagonista del conflicto en esta ocasión ha sido Fani Carbajo que se ha enterado de una información relativa a su chico, Christofer , que le ha superado. El motivo: el concursante de 'La última tentación' ha bailado muy pegado a algunas de sus compañeras y la madrileña "le ha montado un pollo como no he visto en mi vida", ha expresado todavía sorprendia Nagore Robles en su programa 'Sobreviviré'.

"Eres como el perro del hortelano, ni comes ni dejas comer", ha dicho Gonzalo Montoya en defensa de Christofer. Una frase que no ha sentado nada bien a Fani y ha estallado contra el que fuera el novio de Susana Molina. Por otra parte, también la madrileña ha cargado muy duramente contra Mayka al ser la que ha protagonizado el baile sensual con Christofer. "Es una falsa, yo no he bailado con Alejandro".