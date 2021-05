Gonzalo Montoya aclara la difícil situación que está atravesando: "Echo mucho de menos a una persona"

El sevillano volvió de la República Dominicana sin novia y con el corazón roto y trató de desahogarse con sus seguidores, aunque hubo un momento en el que cortó también esas relaciones. Gonzalo, que siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa con total naturalidad, decidió que no iba a hacerlo más por lo menos durante un tiempo para no dar lugar a equívocos o polémicas.

Sin embargo, en el último vídeo que ha compartido con todos sus seguidores, el ex de Susana Molina se ha sincerado sobre el momento actual que está viviendo y la nostalgia que siente . Esto se debe tal como él mismo ha confesado a una persona que no está ya en su vida y que echa mucho de menos. Una situación de agobio que estos días le ha sobrepasado y, por lo que aunque no queriéndolo, le ha obligado a romper su silencio.

"No sé por qué me ha dado esta semana por ahí", empezaba diciendo el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' en relación a los días tristes que lleva y de los que no se quiere esconder. En su declaración sincera a sus fans ha confesado que esta pena se debe a "una persona que antes estaba en mi vida y con la que he disfrutado muchísimo, pero ya no está", comentaba a cámara.