Jonathan 'GH' habla con Yoli tras su infidelidad: "Tengo una bomba por soltar"

lo tiene claro: El exconcursante de '' reconoció en el anterior capítulo de su canal de mtmad, ', te quiero', que le había sido infiel a la madre de su hija . Sin embargo, el valenciano no piensa fustigarse por ello. "No me siento culpable de nada. Una relación es de dos. A mí ahora se me castiga por ese hecho pero no fue solo eso. He llorado, lo he pasado mal, me he arrepentido pero nunca me he fustigado porque sé que llegado a ese límite, no aguantaba más. Estaba quemadísimo. A veces, cuando alguien es infiel, es por algo", ha confesado en la soledad de su casa.