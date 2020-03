Gala Caldirola manda un mensaje tras confirmar el distanciamiento con su marido: "Lo que niegas te somete"

Gala Caldirola , de ‘ MyHyV ’, ha mandado un enigmático mensaje a través de sus redes sociales tras confirmar que las cosas con su marido Mauricio Isla no están del todo bien. Usando su Instagram, donde reúne a millones de seguidores, ha sorprendido a todos con unas extrañas palabras que dejan todo en el aire.

Concretamente, ha sido a través donde sus ‘stories’ donde la extronista de ‘ Mujeres y Hombres y Viceversa ’ ha publicado lo siguiente: “Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma”. Y es que, a pesar de ser preguntada en el programa ‘Bailando por un sueño’ sobre el tema de su posible ruptura , Gala prefirió no dar muchos detalles.

Fue allí donde dejó entrever que las cosas con su marido no estaban muy bien y donde reconoció que todo ha sido muy intenso. “Establecerme aquí, en un lugar nuevo y con la niña sola…”. En las declaraciones para dicho programa dejó a todos bastante sorprendidos al señalar que “cuando uno no sabe qué decir, es mejor no decir nada".