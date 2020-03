Ivy y Carlos 'GH' celebran el cumpleaños de su hija y enseñan lo grande que está: "Cada día aprendemos más contigo"

"Ha pasado ya un año y no me lo puedo creer", ha comenzado escribiendo junto a una tierna imagen de la familia junto a la tarta de cumpleaños. "Estoy tan contenta de tenerte y de verte feliz...es increíble lo mucho que has cambiado no solo mi vida, sino mi forma de pensar y de ver las cosas. Mis metas, mis prioridades, mis objetivos, son distintos de los que tenía antes", ha continuado la que fuera habitante de Guadalix de la Sierra en la decimosexta edición del concurso.