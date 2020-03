Carla Barber presenta los síntomas del coronavirus tras tres días ayudando en un hospital: "No os preocupéis"

Carla Barber se enfrenta a las críticas que ha recibido por tener síntomas del coronavirus

La Miss ha estado tres días de voluntaria en un hospital madrileño

La que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha visto envuelta en una polémica que ni ella misma se esperaba. Carla Barber, que se encontraba ofreciendo sus servicios como voluntaria en un hospital de Madrid, se ha visto obligada a marcharse a casa por tener síntomas del coronavirus. La joven, que ha comunicado la noticia a través de las redes sociales, se ha encontrado con un inesperado aluvión de críticas de las que se ha defendido.

Hace unos días, la Miss compartía con su comunidad de seguidores que se encontraba de voluntariado en un madrileño centro médico. Sin embargo, poco tiempo después, la doctora se grababa para unos 'stories' de su cuenta de Instagram en los que anunciaba que había tenido que marcharse a casa por tener síntomas del Covid-19.

"Me han mandado a casa porque no huelo, ni saboreo nada. Mi jefa no quiere arriesgarse a que pueda contagiar a algún compi. Además, ha habido otro compañero con los mismos síntomas y también ha tenido que marcharse a casa", ha comenzado anunciando en sus redes sociales que, al mismo tiempo, ha querido lanzar un mensaje tranquilizador.

"No os preocupéis, estoy bien. No tengo fiebre, ni tos. Simplemente estornudo y estoy completamente congestionada", aclaraba señalando que puede respirar con facilidad. Además, la exsuperviviente ha aprovechado para contar cómo ha sido su experiencia en el hospital en este momento crítico para la sanidad.

"Más de 90% de los pacientes del hospital son todos Covid-19 positivos", explicaba a sus más de 340.000 seguidores, que no se han tomado la noticia de la mejor de las maneras, pues ha habido quien la ha tachado de estar trabajando en una zona de riesgo padeciendo claros síntomas del coronavirus.

Los seguidores de Carla Barber reaccionan enfurecidos a su noticia sobre el coronavirus

"No sé si tomaste tus medidas de seguridad pero el que quiere ayudar te aseguro que no lo cuelga en Instagram. Deja de colgar vídeos porque lo único que haces es hacer más daño (...) No intentes colgarte ninguna medalla. Alucino con la gente que intenta agarrarse a cualquier cosa con tal de sacar algún tipo de provecho y tener más caché como influencer", le a recriminado un usuario al que Carla ha respondido sin ningún tapujo.

"No borro tu comentario, ni te bloqueo, porque eres una cuenta real y expones tu forma de pensar sin intentar ir a hacer daño, o eso creo (...) Hay muchas cosas que hacemos de manera altruista que jamás publicamos. La decisión de viajar a Madrid y empezar e un hospital es algo que no podría ocultar. (...) Mi clínica, gracias a dios, no necesita publicidad de ningún tipo", ha sentenciado la doctora que, no tranquila con esta respuesta, ha publicado una serie de 'stories' respondiendo a todos sus 'haters'.