Del más popular al menos seguido: los concursantes de 'GH VIP 7' y su éxito en redes

Medimos el éxito en redes de los concursantes de 'GH VIP 7'

Hace casi un mes la séptima edición de 'GH VIP' cerraba sus puertas tras 99 días de convivencia repletos de historias, emociones y muchos sentimientos. Finalmente, Adara se proclamaba ganadora de la que ha sido la edición con más audiencia de la historia y se llevaba el tan deseado maletín a casa con el 56,3% de los votos.

No cabe la menor duda de que la estancia de los vips en Guadalix de la Sierra puede cambiar por completo sus vidas personales y profesionales. Sin embargo, hay veces que su paso por el concurso (con más o menos protagonismo) no se refleja en el posterior éxito que se cosecha en redes sociales. ¿Es la ganadora del 'reality' la que tiene el mayor número de seguidores en Instagram? Bueno, pues no hace falta que vayas a comprobarlo porque desde 'Outdoor' vamos a analizar la popularidad online de los exconcursantes de la última edición de la edición vip de ‘Gran Hermano’.

El Cejas

Diego, más conocido como 'el Cejas', se convirtió en el sexto expulsado del 'reality'. Una expulsión que (seguro) llegó demasiado pronto para algunos, pues su paso por el concurso nada tiene que ver con el apoyo con el que cuenta en redes. El que también fuera concursante de 'Got Talent' es el único de sus excompañeros que puede presumir de superar ¡la barrera del millón de seguidores! Qué se dice pronto...

El cantante de 'Pónmelo ahí' es respaldado por más de 1.800.000 usuarios en su perfil de Instagram, donde le vemos publicar vídeos con su característica voz de 'el cejas' quejándose de las cosas más mundanas que se le ocurren: desde el frío, pasando por la adicción al móvil, hasta la obsesión por la operación bikini. Sin embargo, también hay espacio para el sentimentalismo, pues su última publicación es una reflexión de todo lo que ha vivido en este pasado año. "Gracias por este 2019 lleno de alegrías. Gracias por dejarme cumplir mis sueños y por apoyarme todos los días en la calle, en las redes y en los shows", escribía junto a una imagen en la que aparece junto a sus fans.

Anabel Pantoja

El caso de nuestra 'Pantojita' es el claro ejemplo de que tu suerte en el concurso poco tiene que ver con la cantidad de fans que tengas fuera. La colaboradora de 'Sálvame' se convirtió en la primera expulsada de la edición (para sorpresa de muchos) al enfrentarse en la nominación con Hugo Castejón e Irene Junquera. Una posición en el 'reality' que contrasta (y mucho) con su puesto en este ranking de popularidad en redes...porque la sobrina de Isabel Pantoja es la segunda de sus compañeros con más apoyo.

Anabel acumula en su perfil de Instagram más de 900.000 seguidores que no pierden detalle de cada paso que da: desde su reciente mudanza a Gran Canaria con su prometido, sus navidades en Cantora o sus posados en bikini en la playa en pleno mes de diciembre.

Gianmarco Onestini

¡Quién nos lo iba a decir! El italiano se ha ganado el tercer puesto en esta lista de los exconcursantes más populares en redes. A juzgar por su éxito en el entorno online, Gianmarco parece que no solo robó el corazón de Adara con su paso por el 'reality'...y sino que le pregunten a sus más de 780.000 seguidores. Su historia de amor y desamor nos ha tenido enganchados a todos desde el minuto uno y parece que el modelo ha salido respaldado de todos los rumores que le tachan de montajista y farsante.

No sabemos si esto significa que cuenta con más apoyo que su ahora ex, pero lo cierto es que en redes sociales le ha ganado la batalla a la ganadora de la edición VIP de 'Gran Hermano' (al menos hasta el momento). Sus posados sin camiseta con su hermano Luca, sus sesiones de fotos más conquistadoras y sus reflexiones por todo lo ocurrido tras el concurso, le han proclamado como el tercer vip más seguido en Instagram.

Adara Molinero

Un puñado de usuarios por debajo nos encontramos con la flamante ganadora. La 'influencer' cuenta con el apoyo de 735.000 'followers', que no dudan en volcarse con su ídola cada vez que publica alguna foto. Desde que saliera de la casa, su hijo Martín y el Maestro Joao han sido los grandes protagonistas de su muro de Instagram, donde de momento solo ha aparecido hasta en tres ocasiones. Eso sí, los 'stories' son otro mundo para ella. Es ahí donde hemos podido verla disfrutando de su libertad, retomando su rutina, dando consejos a sus fans o recordando sus mejores momentos en Guadalix de la Sierra.

Parece que el maletín no lo da todo, pues no la ha hecho merecedora del primer puesto de esta lista en la que, aún así, se encuentra en una respetable cuarta posición. Sin embargo, cabe recordar que su salida de la casa está muy reciente y la exazafata aún no ha retomado del todo su actividad habitual en redes, así que la cosa podría cambiar... ¡Todo está por ver! De momento, se queda fuera de este pódium por muy poquito.

Noemí Salazar

La finalista, que se quedó a las puertas de la gran final, se encuentra en este merecido quinto puesto en nuestro particular termómetro de 'instragramers'. La renombrada 'pijitana' cuenta con una gran legión de fans representada por más de 630.000 seguidores en redes, donde en estos meses ha estado compartiendo los looks que lucía en los debates de Telecinco, las últimas novedades de su línea de cosméticos o sus reflexiones tras su paso por el concurso.

"Os quiero agradecer desde aquí a toda esa gente que habéis estado apoyándome durante mis 93 días dentro de la casa. No tengo palabras para vosotros. Me encantaría poder daros un beso y un abrazo a todos y poder recompensar el cariño que he sentido por vuestra parte", escribía una agradecida Noemí al finalizar su concurso como la cuarta finalista de la edición más vibrante de la historia.

Alba Carrillo

La modelo parece haber cogido con ganas su teléfono móvil. Alba ha publicado en tan solo 20 días un total de nueve publicaciones, demostrando que en esos 99 días de convivencia no ha conseguido desengancharse de las redes sociales. La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha convertido a su hijo Lucas en el protagonista indiscutible de la gran mayoría de sus últimas apariciones online.

La orgullosa mamá ha compartido con sus fans la que ha sido una de sus Navidades más especiales hasta la fecha y ha presumido de sus planes en familia. Desde la Nochebuena, disfrazada de elfo junto a su peque, pasando por los fuegos artificiales de fin de año o el especial momento en el que su hijo se encontró con los regalos de Reyes en el salón de su casa. ¡Aunque también ha tenido tiempo para presumir de su último cambio de look! "Teñirme en la casa no fue buena idea pero fue parte de la aventura", escribía en uno de sus primeros post, donde estrenaba su nuevo color de pelo.

Kiko Jiménez

Después nos topamos con el exsuperviviente, cuyo concurso no terminó de convencer a gran parte de la audiencia, que decidió convertirlo en el cuarto expulsado de la edición tras enfrentarse a su primera nominación junto a Adara y el vidente. Más tarde, las puertas de su vida en Guadalix de la Sierra volvían a abrirse pero su estancia en la casa no duraba más de una semana, pues la audiencia finalmente consideró que el que merecía una segunda oportunidad era Hugo Castejón. Una vez más, Kiko se despedía del sueño de 'GH'.

El ex de Gloria Camila es el séptimo concursante más seguido en redes con más de 450.000 ‘followers’, que disfrutan de sus posados más románticos y ardientes junto a su adorada Sofía Suescun, sus citas en los diferentes platós de televisión de Mediaset o sus exóticos viajes a las Maldivas o a las playas de Miami.

Nuria e Irene Junquera

La catalana y la periodista se encuentran en los siguientes puestos de este 'ranking' que mide la fama online de nuestros vips. En el caso de Nuria, no podemos comparar su popularidad en redes con su paso por el concurso, pues se vio obligada a abandonar la casa por prescripción médica. ¿Quién sabe hasta dónde la habrían llevado su casi medio millón de seguidores?

En cuanto a Irene Junquera, sus más de 310.000 ‘followers’ la mantuvieron un total de siete semanas en el 'reality'. Sus redes son toda una oda al deporte y la vida sana. "Una de las cosas más maravillosas del ciclismo es poder disfrutar de sitios así", ha escrito recientemente junto a una foto en la que podemos verla montando en bici por la montaña totalmente equipada.

Mila Ximénez y el Maestro Joao

¡La periodista y el vidente son inseparables hasta para esto! Mila y Joao se siguen muy de cerca en esta lista en la que van a tener que conformarse con un décimo y un undécimo puesto, respectivamente. A pesar de estar unidos por el mismo número de seguidores (más de 300.000 usuarios), esta parejita de amigos son muy diferentes el uno del otro en cuanto a lo que a Instagram se refiere.

Mientras el Maestro Joao es un completo adicto de esta plataforma, donde publica cada paso que da en su vida cotidiana, Mila es mucho más recatada. Prueba de ello es que, desde su salida de la casa de Guadalix, la colaboradora de 'Sálvame' solo ha hecho una aparición online. Se trata de una bonita instantánea del esperadísimo reencuentro con sus hermanos. "Gracias por estar ahí siempre. Os adoro", escribía junto a la que ha sido su primera y única publicación en Instagram tras proclamarse tercera finalista de la edición.

Pol, Estela, Antonio David, Hugo Castejón y Dinio

En los puestos más bajos de la lista nos encontramos a Pol, Estela, Antonio David, Hugo y Dinio. Con más o menos triunfo en su paso por 'GH VIP', ellos son los famosos que cuentan con la menor cantidad de seguidores en Instagram.