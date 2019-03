Giuls 'GH 14' reaparece irreconocible con su nuevo look: “Adiós rubio”

telecinco.es

La que fuera concursante de 'GH 14' se ha despedido del pelo rubio con el que la conocimos en 2013 y que durante tantos años ha lucido. Desde la peluquería, Giuls ha compartido todo el proceso con sus seguidores y ha reaparecido en redes con un espectacular cambio de look.

Atrás quedó aquella melena rubia con ondas con la que conocimos a Giuls en su paso por la casa de Guadalix en 2013. Durante los últimos meses, la ex gran hermana se ha sumado a la moda del pelo 'midi' y presume de su corte de pelo siempre que tiene ocasión. Además, No es la primera vez que Giuls comparte en redes un cambio de look. Sus seguidores han sido testigos de las constantes decoloraciones caseras a las que se ha sometido la ex gran hermana para conseguir el tono platino que ha lucido durante último tiempo.

En esta ocasión, Giuls ha decidido decir adiós al rubio que le ha acompañado durante tantos años. La exconcursante de 'GH' se ha atrevido con un llamativo tono naranja y ha sorprendido a todos sus seguidores con su radical cambio de registro. "Adiós rubio", ha comentado.

Después de su increíble transformación, no hemos podido evitar que la nueva imagen de la exconcursante de 'GH' nos recuerde a la de otra popular ex gran hermana, muy aficionada, también, a los cambios de look. ¿Se habrá inspirado Giuls en Bea, ganadora de 'GH 17'? ¡El parecido es más que evidente!

La nueva vida de Giuls tras 'GH'

La vida de Giuls ha dado un giro desde que la conocimos en 2013. La ex gran hermana se convirtió en mamá de su pequeño Ian en 2016. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 14' ahora vive en Valencia, donde comparte numerosos momentos de complicidad con Lore Edo, una de las que fuera su compañera durante su paso por la casa de Guadalix y una de sus mejores amigas en la actualidad.

Respecto al amor, no tenemos muy claro si el corazón de Giuls está ocupado. La ex gran hermana prefiere mantener al margen su vida amorosa, respondiendo en redes con una sonrisa ante la pregunta de si continúa o no la relación con el padre de su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de g i u l s 🧜🏻‍♀️ (@elmundodegiuls) el 6 Dic, 2018 a las 8:10 PST

