Laura Matamoros y Daniel Illescas abandonan España: Los detalles de su inesperado viaje

Laura está enamoradísima y no ha dudado en dar numerosas pruebas de lo que siente por su nuevo chico. Hace unas semanas pudimos ver como subía una imagen a su perfil de Instagram junto a Daniel y le escribía lo siguiente: "Tenía ganas de compartir con vosotros algo tan bonito cómo esto ... ✨ Creo que no hay mucho más que decir... Bueno, que te echo de menos". Pero no sólo Laura porque Daniel hace unas semanas también le dedicaba unas bonitas palabras a través