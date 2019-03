Raquel Morillas 'GH' vive su peor momento: Despedida y con su novia ingresada

Tras varios días de postoperatorio tras la extracción de una muela, Raquel Morillas se dio cuenta el 28 de febrero que su esposa, con la que está feliz y muy enamorada desde hace tiempo, no se encontraba nada bien y, por eso, la acompañó hasta el hospital donde permanece actualmente tras más de diez días ingresada. Y no está siendo nada fácil su estancia como acompañante porque la exconcursante de 'GH' incluso ya ha tenido un desencuentro con una trabajadora del hospital por sentarse en una cama desocupada: "No imagine q se pudiera liar la q se lió ayer con mi mensaje, pero entiendo q los hashag q puse fueron muy mal educados y quería disculparme".

"Entiendo q la cama esta para el enfermo y q si yo decido quedarme en el hospital, lo hago con todas las consecuencias, no para estar como una reina, me quejaba de las formas q tuvo en decirme q me levantará de la cama y me quejaba de él trato recibído por mi pareja y la compañera de habitación el fin de semana, sobre todo con respecto al medicamento. Yo he estado ingresada millones de veces y no tengo queja alguna, pq siempre me han tratado muy bien", explicaba Raquel junto a una imagen tras la polémica surgida en redes al contar lo sucedido.