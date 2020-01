Rocío Flores posa con su hermano y manda un mensaje: “El amor de mi vida eres tú”

Rocío Carrasco celebra el fin de año con Terelu Campos y sin sus hijos

Rocío Flores intentó, sin suerte, solucionar las cosas entre ellas el pasado mes de diciembre a través de una llamada que no tuvo ninguna respuesta. Lo que no sabemos es si uno de los motivos de la llamada era para pedirle su apoyo en su posible participación en la nueva edición de 'Supervivientes'. Lo que no cabe duda, es que la carrera mediática de la hija de Antonio David y Rocío Carrasco no ha hecho nada más que despegar.