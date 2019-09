Gloria Camila posa con su sobrina de dos años: "Resumen de mi felicidad"

Gloria Camila opta por el silencio tras su polémica ruptura con Kiko Jiménez

La tía de Rocío Flores, que ha comentado en más de una ocasión que no tiene ningún tipo de relación con su única hermana, no está pasando por su mejor momento. Tras la ruptura con Kiko Jiménez y antes de que él entrara en la casa de 'GH VIP 7' y hablara de sus supuestas infidelidades, Gloria Camila ha decidido no dar ninguna declaración sobre el tema. Tampoco la hemos visto hablar de la reciente incursión de su prima Rocío Flores en el mundo de la televisión, aunque por los gestos que ha tenido en redes sociales (retuiteaba en Twitter la defensa que la hija de Rocío Carrasco le hizo con el tema del pijama de Sofía Suescun) se llevan como si fueran hermanas.