Logan Sampedro, tras recibir los resultados de su ojo dañado: "El aspecto será este, pero se queda conmigo"

"Después de 1 mes y pico de incertidumbre, por fin tengo los resultados definitivos. El aspecto del ojo será ese, pero se queda conmigo. Gracias a todos los que se preocuparon por mi estado y siento no haber podido informar más", ha escrito Logan en una publicación de Instagram en la que también podemos ver el estado actual de sus ojos.

Como se puede apreciar en la imagen, Logan Sampedro tiene un ojo verde claro, el que no fue dañado, y el otro mucho más oscuro y con una notable pupila que oscurece el tono del mismo. A través de su mensaje, todos hemos podido saber que finalmente su ojo afectado no tendrá que ser extirpado, pues por las palabras que dijo cuando comunicó su accidente la cosa no pintaba especialmente bien.