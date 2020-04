Pol Badía se pronuncia tras la ruptura de Adara y Gianmarco: "Yo también la pillé hablando con otro chico"

Pol rompe su silencio en exclusiva tras la polémica ruptura de Adara y Gianmarco

Sin ninguna duda, una de las últimas noticias más llamativas ha sido la inesperada ruptura de Adara Molinero y Gianmarco. La pareja ha decidido poner fin a su relación y el motivo principal han sido unos mensajes con Rodrigo de ‘GH’. Ahora, Pol Badía, el exnovio más conocido de la modelo, ha roto su silencio en exclusiva para ‘Outdoor’ y hablado claro sobre el tema.

Al catalán no le extraña nada que Maestro Joao haya decidido dar por terminada su relación con la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ ya que considera que nadie se imaginaba que los celos de ella fueran el motivo por el que estaba enfadada con él. “Él siempre intentó mediar entre los dos y fueron muy amigos. Se ha partido la cara por ella y por un ataque de celos se acabó todo”, cuenta.

Pol entiende totalmente que ahora Joao esté de parte de Gianmarco: “A raíz de su distanciamiento con ella se ha dado cuenta del tipo de persona que es. Adara es una persona que dice una cosa y sus hechos dicen todo lo contrario. Él no iba ni con uno ni con otro, era amigo de los dos”. Desde su punto de vista, Gianmarco es una persona que dice una cosa y va con esa cosa hasta el final, pero “de Adara no se puede decir lo mismo”.

El exconcursante de ‘GH VIP’ ha explicado que tenía claro que Adara y Gianmarco iban a romper su relación. “Yo sé cómo es Adara de primera mano, he estado con ella 11 meses y sé cómo es. Esto es una opinión exclusiva y personal, yo creo que no estaban en el mismo nivel de maneras de entender una relación. Compartían muchas cosas diferentes, pero por lo que le conocí a él sabía que no tenían futuro”, cuenta.

Pol Badía ha querido dejar claro el motivo por el que nunca trató de entrometerse en la relación de ‘Giandara’. Para él, un buen amigo es el que, a pesar de que sabe cómo es Adara, no le dice nada. “Nunca me metí a hablar mal de ella con él. Un amigo es el que te espera hasta que abres los ojos y te da la mano cuando te caes. Yo no me he metido para nada y nunca le he hablado mal de ella. Él sabe que tiene un amigo y me creo todo lo que dice”, explica.

El joven ha confesado que desde que ha empezado ‘Supervivientes’ le han llamado para que hable del hermano de Adara, de su polígrafo con Gianmarco y de temas personales de la familia como la mala relación de hermanos o su amistad con Aitor Molinero. “He preferido mantenerme al margen porque no soy nadie para hablar de ello”, aclara.

El que fuera concursante de ‘Gran Hermano 17’ nos asegura que ahora ha decidido romper su silencio por una razón: “Doy la cara porque estoy viendo que mucha gente pone en duda la palabra de Gianmarco, porque es mi amigo y creo que se están diciendo cosas muy injustas que no se merece. Mucha gente dice que me subo al carro y no me subo a ningún lado. Todas las actitudes que ella ha tenido con él yo las he vivido durante mi relación”.

Pol considera que no se está subiendo a ningún carro porque no está opinando “de nada que no sepa”. Además, considera que puede expresarse igual que mucha otra gente y porque la conoce mejor que otras personas que “sí se han subido al carro” y saben menos de ella.

Al ser preguntado sobre si cree que el italiano ha vuelto a su país únicamente por los mensajes con Rodrigo, esta ha sido su respuesta: “Me lo creo totalmente. Cuando salió de ‘GH VIP’ yo no me creía que estaba enamorado de Adara. A raíz de quedarme noches y noches hablando con él en el hotel, me di cuenta de que sí que estaba enamorado de ella. Me lo creo cien por cien”.

Pol asegura que Gianmarco le ha demostrado con sus palabras y sus actos que todo lo que ha sentido ha sido de verdad. “Nunca le voy a poner en duda, es mayorcito y, después de todo lo que ha luchado por esa relación, no se ha ido a la primera de cambio como se está diciendo. No tiene sentido que hayan dicho que ha aprovechado cualquier excusa para irse”, señala.

El catalán sabe de primera mano que Gianmarco Onestini estaba buscando piso en Madrid, se había traído hasta los libros para estudiar sus exámenes y estaba pensando hacer un Erasmus en Madrid. “Se instaló en Madrid sin tener trabajo, sin tener bolos por el coronavirus y sin tener nada. Es mayorcito y sus razones tendrá”, explica.

Otra razón por la que Pol se cree totalmente al italiano es porque asegura que él también pilló a Adara en alguna situación de ese tipo: “Con Adara viví una situación parecida. Yo la pillé buscando en el móvil futbolistas solteros y guapos. La gente se lo tomó a coña y ahora muchos dicen: ‘igual lo que decía Pol era verdad”.

En medio de sus confesiones, Pol ha desvelado que también pilló a su expareja hablando con otras personas: “Yo también la pillé hablando con otro chico. No voy a decir el nombre, pero yo en su momento vi un chat de Facebook abierto y vi una conversación. Cuando rompí con ella vi esas conversaciones y eran subidas de tono”.

El influencer considera que Adara no es sincera y que se ha podido ver en ‘Gran Hermano’: “Una frase que siempre empleo con ella es ‘para mentir hay que tener memoria’. Lo que no cuadra es que un día diga una cosa y al otro día otra. Cada cosa que dice se contradice con la anterior”.

Pol se ha dado cuenta de que en el vídeo que Gianmarco y ella hicieron para ‘mtmad’ dice que vieron los mensajes de Rodrigo juntos y en su entrevista para ‘Lecturas’ cuenta que se encerró en el baño. “¿En qué quedamos? Es una chica que ha demostrado que su punto fuerte no es la memoria, se contradice continuamente. Sus actos no cuadran con sus hechos”.

El joven piensa que su ex no es leal ni con los amigos, algo que cree que se vio en ‘GH VIP’ con Hugo Castejón: “Decía que le tenía mucho aprecio y por detrás decía que estaba loco y que se moría por la tele. No es solo deslealtad con las parejas es también con los amigos. Vende una imagen que no es y la gente se la cree, aunque cada vez menos gente”.

Al comentarle que si cree que Adara sería capaz de volver con Hugo Sierra, Pol ha respondido así de claro: “Totalmente, al que no veo capaz de volver con ella es a Hugo. Lo que tiene con él es distinto, comparten una persona en común, entonces es otro tema. No es un chico que pasó por su vida sin más, se van a ver siempre por su hijo”.

Desde su punto de vista, cree que Adara sí que sería capaz de volver con él, pero piensa que Hugo le diría que no. “Cuando Hugo salga de la isla y vea todo lo que ha dicho Adara de él va a flipar. Si vuelve con ella después de todo…”, explica.

A día de hoy, Pol cree que su relación con la modelo es totalmente inviable. Además, cuenta que cuando estuvo en ‘El tiempo del descuento’ ella se dedicó a hablar mal de él y poner tuits en su contra. “Adara contestó a un mensaje de mi hermano refiriéndose a mí de una forma totalmente homófoba. Se debió dar cuenta de que había metido la pata y lo borró. Otra cosa que me molestó mucho es que yo estaba trabajando en ‘Cazamariposas’ y cuando acabó el programa ella se dedicó a reírse de que hubiera perdido el trabajo”, relata mostrándose muy molesto.

Para terminar sobre este tema, el joven ha dado su opinión sobre su exnovia: “Es una chica a la que le importa mucho su imagen y cómo queda de cara a la galería. Le importa muchísimo su imagen. Estaba en juego su relación con Gianmarco y le importaba más lo que dijeran que recuperar su relación”.

El catalán, que ha visto como su vida se convierte en un encierro de nuevo debido a la crisis por el coronavirus, nos ha contado también cómo está viviendo esta situación. “Acabo de salir de un reality y ahora no ha pasado ni un mes y vuelvo a encerrarme en mi casa”, ha explicado.

Aunque algunos le han echado en cara que en los realities al menos cobraba, ha aclarado que no deja de ser un encierro igual y que encima en Guadalix de la Sierra “no teníamos ni móvil, ni tele ni nada”. Desde su punto de vista, la fase de adaptación es la más complicada y las primeras semanas, “las más duras”, ya han pasado.

Pol asegura que ahora lleva todo esto mucho mejor y que “el secreto es pensar en los demás antes que en ti porque quedándonos en casa y cuanto antes dejemos de hacer vida normal volveremos a la normalidad”. En estos momentos, él está viviendo el confinamiento con sus padres, su hermano y su perro y nos explica que ha vuelto a encender la PlayStation tras dos años y que lo está llevando como mejor puede.