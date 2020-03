Gonzalo Montoya enseña los tatuajes que se ha hecho por Susana Molina: "Llevo muchos"

Tras su sonada ruptura con la ganadora de ‘Gran Hermano’, el influencer ha asegurado que su principal apoyo está siendo su hermano Nando, con el que está viviendo ahora. Además, hemos podido ser testigos en primera persona del éxito que tiene por la calle, donde le paran continuamente para hacerse fotos. “Esto solo pasa en Sevilla, porque la gente me quiere”, ha señalado.

Una vez en el estudio de tatuajes, Gonzalo se ha puesto a enseñar todos y cada uno de ellos mientras los explicaba. "Llevo muchos", ha confesado. Para sorpresa de todos, son varios los que se hizo por Susana y que a día de hoy continúan en su piel, pues parece no tener ninguna intención de deshacerse de ellos.

El motivo por el que Gonzalo Montoya 'La isla de las tentaciones' se ha hecho cada tatuaje

Y es que, no hay ni un solo tatuaje que haya dejado plasmado en su piel que no tenga una razón concreta por la que se lo hizo. Además, lleva tatuada incluso una parte del cuerpo de Susana. No te pierdas su vídeo de ‘mtmad’ para conocer cuáles son los tatus que se hizo por amor y qué significan todos ellos.