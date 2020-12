Hoy, 28 de diciembre, es ese día maldito en el que no sabes en quién confiar ni a quién creer. Da igual lo que te digan, todo te suena a broma. Luego están esos pobres inocentes (nunca mejor dicho) que, año tras año, muerden el anzuelo y se comen dobladas todas las jugarretas, por muy escandalosas que sean. Desde 'Outdoor', vamos a homenajear a todos aquellos que alguna vez han sido víctimas de una inocentada con un recopilatorio de noticias que podrían haber sido una broma ¡pero no lo fueron! Desde el ya famoso Merlos Place, pasando por Aurah irrumpiendo en la villa en la que Jesé le estaba siendo desleal, hasta el embarazo de Yoli. ¡Feliz día de los Santos Inocentes!

No podíamos empezar este artículo con otra noticia que no fuese el archiconocido 'Merlos Place'. En plena cuarentena y con la pandemia azotando al mundo, sin comerlo ni beberlo, Marta López y Alfonso Merlos amenizaron al mundo con el que probablemente haya sido uno de los capítulos más amargos de su vida.

Sin embargo, no tardamos en descubrir que aquella mujer que se paseaba en ropa interior por casa de Merlos no era otra que Alexia Rivas, la mujer con la que Alfonso le habría sido desleal a Marta. O no. La verdad es que todavía, a día de hoy, no sabemos si hubo infidelidad o no. Ella sostiene que sí. Ellos, que no.