Jesé Rodríguez ha sorprendido a su club de fans dando un importante paso en su relación con Aurah Ruiz . Desde que decidieran dar el sorprendente paso de retomar su noviazgo, la pareja se ha visto envuelta en un sinfín de acontecimientos. Sin embargo, este último, protagonizado por el futbolista, no ha pasado desapercibido para sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

Aunque eran muchos los que no apostaban por esta segunda oportunidad de la parejita, el exjugador del Real Madrid ha demostrado que lo suyo con la canaria va muy en serio. De manera totalmente inesperada, el deportista ha dado un paso clave en su historia de amor con la que fuera pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Y es que los fans de la pareja estaban muy equivocados si creían que lo habían visto todo tras su conexión telefónica por primera vez en antena.

Además, esta estampa de lo más tierna y familiar ha llegado directa al corazón de sus cientos de miles de seguidores que, tras los numerosos enfrentamientos públicos de la pareja desde la ruptura, ya no creían que la reconciliación pudiese ser factible. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y es que no hay nada que el amor no supere.