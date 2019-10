Irene Junquera 'GH VIP' manda un mensaje tras confesar que tiene un tumor en la cabeza: "El diagnóstico no es nuevo"

Irene ha reaparecido en sus propias redes sociales, Instagram y Twitter y ha querido comunicar lo siguiente: "¡Hola! Por aclarar: el tumor es benigno, el diagnóstico no es nuevo y hago vida completamente normal. Vive conmigo y no tiene consecuencias de ningún tipo. No hay nada de lo que preocuparse". Con sus palabras, la presentadora ha conseguido calmar a sus miles de seguidores que, tras conocer la noticia, no dudaron en mandarle infinidad de mensajes de cariño.