Irene Junquera 'GH VIP' confiesa que tiene un tumor en la cabeza: "Me tengo que medicar para siempre"

Mostrándose muy sorprendida porque se haya llegado a decir que podría estar enamorada de Alba Carrillo , la madrileña ha querido dejar claro este tema con su tajante respuesta: "Me pareció surrealista. Si fuera lesbiana, lo sería. Podría ser bisexual y no etiquetarme, pero nunca me ha pasado. Soy muy heterosexual". Irene ha querido dejar claro también que no se sintió ni humillada ni maltratada por su amiga, como también se ha insinuado.