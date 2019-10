Yoli 'GH' rompe a llorar tras escuchar que Jonathan no quiere volver con ella: "Me estás engañando otra vez"

Los reproches y las acusaciones fuera de tono han sido constantes en esta última cita y es que parece que la de Albacete no supera la última confesión de su ex, que está conociendo a una chica que le ha devuelto la ilusión. "Te gusta mucho manipular y sabes muy bien actuar ante las cámaras pero lo exageras tanto que se te ve venir", ha comenzado el valenciano recriminando su comportamiento a la madre de su hija.

La discusión más complicada de los exconcursantes de 'Gran Hermano'

Yoli, hecha una furia y sin poder reprimir las lágrimas, ha comenzado ha reprochar a Jonathan el estar intentando reconquistarla mientras intimaba con otra chica. "Te estás acostando conmigo y me estás diciendo que estás conociendo a otra pava, ¿cómo quieres que me siente eso? (...) Me estás engañando otra vez", ha explicado la 'youtuber'.

Sin embargo, lo más duro aún estaba por venir. Y es que el exconcursante de 'GH' le ha asegurado a Yoli que no está preparado para retomar una relación con ella. "No volvería contigo", ha confesado sin tapujos. ¿Cómo se habrá tomado la 'influencer' está confesión? ¿Habrá dado por perdida la reconciliación con su ex? ¿Dónde terminará todo esto? No te pierdas la segunda parte del vídeo para enterarte de todo.