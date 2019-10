Jorge Javier Vázquez: "Me ha costado asimilar que a lo mejor tengo que volver a operarme"

El pasado mes de marzo la noticia de su ictus cerebral paralizaba al país entero pero, a pesar de la gravedad del asunto, él siempre ha tratado de restarle importancia al asunto. Desde entonces, el periodista ha mantenido en todo momento informados a sus fieles seguidores y, como era de esperar, en esta ocasión no ha sido diferente.

El presentador ha comenzado narrando en su blog sus irrefrenables ganas de hacer muchas cosas y ninguna a la vez. "Ahora mismo me cogería un avión rumbo a Lisboa (...) pero la semana que viene tengo una revisión y pretendo pasar el fin de semana lo más relajado posible. Como si el estarme quieto fuera beneficioso para las venas de mi cabeza, qué se yo", ha comenzado relatando el de Badalona, que acudió el pasado 10 de septiembre a una de sus pruebas rutinarias.

Jorge Javier confiesa cómo recibió la dura noticia de su posible operación

"Disfruté con la sedación, incluso avisé al anestesista para que me dijera cuando iba a darme el chute", ha continuado explicando antes de confesar el inesperado giro de los acontecimientos, que ha relatado que cuando el médico apareció en la habitación y le dijo que a lo mejor tenía que volver a operarse se quedó sorprendido. "Se me vino el mundo encima, me quedé sin palabras", ha confesado a la vez que ha expresado que recibió la noticia "triste, apagado y sin ganas".