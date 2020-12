Isa Pantoja y Asraf Beno quieren ser papás. Cuando todavía no se han dado el sí quiero en la esperada boda que se celebrará (si no hay cambio de planes) el próximo 26 de junio, la pareja ya se está planteando ampliar la familia. Así lo ha revelado la propia Isa en su perfil de Instagram cuando uno de sus fans ha querido saber si dará un hermanito a su hijo Alberto. Isa no ha titubeado y ha puesto fecha a su deseo de volver a convertirse en madre de nuevo. "En menos de dos años", ha confesado.

Sus planes de boda

Ampliar la familia no es el único plan de futuro de la hermana de Kiko Rivera. Hace dos meses confirmaba que se había prometido con Asraf Beno. "Me dijo '¿te quieres casar?', 'eres la mujer de mi vida', yo no me lo esperaba", contó en 'El programa de Ana Rosa', donde confirmaba días después que la ceremonia, que no sería religiosa, se celebraría el 26 de junio de 2021 en el Sahara Occidental siempre y cuando se pueda viajar. "A lo mejor por logística y tal no se puede porque los vuelos para llegar es un poco complicado, pero es nuestra primera opción".