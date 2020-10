Por sus palabras, parece que el Dj y su madre todavía no han conseguido arreglar sus diferencias, pues ha decidido no mencionarla. Y es que, hace tan solo unas horas, Kiko lanzaba un mensaje directamente dirigido a Isabel Pantoja en el que recalcaba que habían pasado tres días y aún no había ido a darle un beso.

La propia Isabel no dudó en llamar por teléfono a ‘El programa de Ana Rosa’ y pronunciarse sobre este tema. Mostrándose muy sincera, la tonadillera aseguró que habla con su hijo todos los días y quiso dejar claro lo mucho que quiere a sus hijos. “Estoy cansada de escuchar tantas mentiras, estoy muy nerviosa. Yo me enteré de lo de mi hijo por la televisión", dijo muy enfadada.

Kiko Rivera ha sido desleal a su mujer con Alicia

Por si fuera poco, Alicia , la camarera con la que Kiko ha sido relacionado, acudió al plató de 'Sálvame' para hablar de su relación con el artista. Aunque dijo que no quería contar lo que pasó, aseguró que sí que ha mantenido algunos encuentros con el cantante en su discoteca. "He venido aquí a zanjar este tema", dijo en el programa.

El hijo de Isabel Pantoja cuenta con el apoyo de Irene Rosales

Ahora, Kiko Rivera ha asegurado que tiene la fuerza suficiente para no rendirse y que va a centrarse en todos esos aspectos de su vida que ha señalado en su perfil de Instagram. Además, ha compartido una foto de hace varios meses y ha asegurado que en ese momento estaba a gusto consigo mismo, algo que ha reconocido que no le sucede ahora mismo. “Sin duda volveré a lograrlo, no hay otra opción”, ha señalado el marido de Irene Rosales. Ella, por su parte, no ha dudado en apoyarle públicamente a través de las redes sociales.