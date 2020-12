Este año ha sido un año complicado para todos. El coronavirus nos ha obligado a renunciar y a modificar nuestra manera de ver el mundo y, por su culpa, hemos dejado a muchos por el camino. No obstante, y a pesar de las enormes pérdidas, 2020 también ha traído cosas buenas. Para Pepe Flores , exconcursante de ' Gran Hermano ', y su pareja, una de ellas fue el nacimiento de su hijo . Un bebé muy deseado que ha servido para poner el broche de oro a la preciosa historia de amor del exconcursante, que comenzó hace siete años en los pasillos de Telecinco.

Pero a pesar de la gran alegría que supone dar la bienvenida a tu primer hijo, Pepe y Marina no solo han tenido que hacer frente a la paternidad primeriza, sino que lo han hecho en plena 'era Covid'. De hecho, la pareja fue de las primeras en España en traer a su hijo al mundo en plena pandemia; una experiencia angustiosa que el exconcursante y ganador de 'GH' puede recordar ahora aliviado, como una anécdota más.

El miedo a lo desconocido, el alto índice de contagio, el aislamiento, las medidas de seguridad extremas o la falta de equipos de protección individual hicieron que su nacimiento fuese de lo más peculiar. "Fueron un montón de horas en el paritorio, a nuestras familias les hubiese gustado poder ayudarnos. Cuando uno piensa en ese momento se imagina saliendo del paritorio y que toda la familia esté esperándote, deseando ver al niño...pero no estaban con nosotros", contaba el bailaor en una entrevista a Outdoor al poco de nacer su hijo.

"Había muchas restricciones. Nosotros no podíamos salir de la habitación y cuando entraban las enfermeras nos teníamos que poner las mascarillas. En el paritorio también, eran obligatorias por precaución", explicaba asegurando que, a pesar de todo, el parto fue uno de los momentos más emocionantes de su vida.

"Nos preocupaba hasta darle al botón del ascensor. Después no puedes tocarte la cara y tienes que lavarte las manos. Cuando salimos con el niño yo no quería que se acercara nadie ni para que me dijeran lo guapo que es. Quería meterlo en el coche y llevármelo a casa", relataba recordando la angustia y el pánico que sintió en esos momentos.