Aunque las restricciones y medidas impuestas por el avance del coronavirus no han permitido a Asraf Beno dar la fiesta que él hubiera querido dar por su 25 cumpleaños , Isa Pantoja no ha querido dejar sin celebración a su chico y le ha montado un día especial y lleno de planes, que seguro que este no olvidará fácilmente.

Su apoyo frente a los problemas de su familia

Deseosa de olvidar todos los conflictos entre su madre y hermano, Isa ha volcado sus esfuerzos en hace que el 25 cumpleaños de Asraf haya sido especial, aunque no hayan podido organizar por la pandemia la fiesta que tenían pensada. Lo cierto es que eso no ha quitado que el exconcursante de 'GH' se haya emocionado con todos los detalles de su chica.

"Te has pasado comprando", son las palabras que él ha utilizado en forma de agradecimiento por todo a lo que Isa ha respondido que no se han podido ir de viaje pero eso no ha importado: "Te he equipado de mini experiencias", ha dicho haciendo hincapié en que todo ha sido con máxima seguridad. "Sanos y salvos" porque la salud ahora está por encima de todo, hasta de su renovado amor.