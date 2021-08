Ismael Beiro habla de las secuelas que sufre tras el accidente en el que casi pierde la vida

El gaditano, que pasó a la historia de nuestro país al proclamarse ganador de 'GH 1’' no solo ha recordado su paso por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, sino que también ha reflexionado sobre el otro evento que cambió su vida para siempre: el accidente de moto del que fue víctima en mayo de 2002.

"Creo que he pasado el Covid cuatro veces y ni me he enterado", nos ha reconocido el ganador de 'Gran Hermano'. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son los daños que sigue sufriendo? Ismael Beiro lo ha contado todo con pelos y señales.