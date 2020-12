El ganador de 'GH' habla, en exclusiva, sobre su nuevo proyecto

En su casa son fans de 'La isla de las tentaciones' y su mujer le anima a presentarse como pareja

Por fin 2020 se acaba. Muchos esperábamos que el cambio de década nos deparase buena suerte e infinidad de alegrías, hasta que llegó la pandemia y puso la vida de todos patas arriba. Dicen que la ilusión es lo último que se pierde y, quién sabe, quizás 2021 sí sea nuestro año. Nadie es consciente nunca de los giros que nos tiene guardados la vida, y si no, que se lo pregunten a Ismael Beiro, ganador de la primera edición de 'Gran Hermano'.

Han pasado veinte años de su paso por Guadalix de la Sierra y él sigue guardando un buen recuerdo de aquello. Actualmente su vida ha cambiado por completo, vive del mundo del espectáculo y entretenimiento, por y para sus hijos, así como para su pareja, Aurora. Con la ilusión puesta en 2021 y una agenda cargada de nuevos proyectos, hablamos con el gaditano para que nos cuente qué tal le va y cómo va a pasar atípicas navidades.

¿Cómo estás?

Pues afortunadamente todos muy bien, cuidando mucho de mis padres, porque no olvidemos que esta batalla aún no ha terminado y hay que tener mucho respeto y no bajar la guardia nunca ante el virus.

¿Cómo se presentan las Navidades? ¿Dónde las vas a pasar?

Como en la mayoría de los hogares, va a ser distinta. Así que todos los planes que teníamos de viajar con los niños en estas fechas los dejaremos para cuando todo esté normalizado. Este año he bautizado estas fiestas como: "La nueva na - VIDA – d". Si podemos movernos y todo está en perfecto estado de revista algunos días los pasaremos en Cádiz.

¿Qué pides a 2021?

Lo que me ha dado otros años: el sorteo del gordo de Navidad, mucha salud para todos y sobre todo que llegue la vacuna a todos nuestros paisanos, surta un efecto positivo, y la economía repunte en todos los sectores.

Ojalá el próximo año nos vuelva a unir todos en las calles, los comercios, las celebraciones, los teatros, las reuniones con amigos y cómo no, delante de la televisión para seguir disfrutando de vuestra programación.

¿Qué expectativas/planes tienes para el año que viene?

Tengo la impresión de que todo el mundo en este país tiene una sensación dulce de que el año que viene va a ser un buen año para todos. Afortunadamente yo ya tengo todo el año ocupado y programado desde hace un par de meses. Cualquier expectativa nueva que aparezca será bienvenida, más aún cuando en cualquier proyecto que me embarco lo disfruto como un niño pequeño, ya sea un festival, un programa televisión, o simplemente una buena intervención en una causa benéfica.

En los tiempos que corremos valoro la salud como el mayor de los tesoros que te puede dar la vida

Han pasado 20 años del estreno y del final de GH, ¿cómo lo recuerdas?

Nosotros fuimos los primeros confinados. En este tiempo atrás me han preguntado todo tipo de consejos para llevar el confinamiento. Lo recuerdo con mucho cariño, fue un encierro muy liviano, lo que se puede considerar un campamento de verano, con perfiles de personas muy concretas que representamos a la media de la sociedad, un opositor, personas con su trabajo, buscavidas, persona más extravagante y más divertidas… etc. Dos décadas de recuerdo de un formato que tiene todavía mucho más recorrido en televisión. El programa está vivo. Lo que sí quiero lanzar una petición a los responsables del espacio pidiendo que, por favor, vuelva el formato del programa con concursantes anónimos.

Con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo… ¿volverías a meterte en una aventura así?

A mí me encantan los 'realities', el reto que supone, el desafío, la aventura, el estar fuera de casa y el superar etapas, ya sea en una isla, o en un desierto, escenarios por los cuales ya he pasado…

Hace unos meses dijiste que no te importaría volver a entrar a un ‘GH’ siempre y cuando fuese con los mismos compañeros. Con todo lo que se ha visto a lo largo de estos años… ¿Cómo te imaginas que sería?

Volvería a entrar con los mismos concursantes o con casi todos los concursantes que participaron en la primera edición, de hecho no hemos perdido el contacto en 20 años. La mayoría estamos en un grupo de WhatsApp y a diario sabemos los unos de los otros. Nos apoyamos en todo aquello que nos podamos ayudar. Si volviésemos todos a Guadalix, me lo imagino como la vuelta a lo auténtico, con los primeros concursantes y con una magia y una complicidad entre nosotros pocas veces vista en un reality. Lo digo con conocimiento de causa, por las razones que te he dicho anteriormente, después de 20 años seguimos teniendo contacto y sobre todo respeto hacia los otros.

El formato es totalmente distinto, pero ‘La isla de las tentaciones’ se ha convertido en el show del momento. ¿Qué opinas de él?

'La isla de las tentaciones' me encanta, de hecho mi mujer quiere siempre me dice que no le importaría participar, y cada vez que me lo propone me descojono porque siempre le digo: ¡Qué poco confías en mí! (risas).

Además, del reality, otro de los puntos de inflexión que cambió tu vida fue el accidente de tráfico que sufriste hace unos años…

Está claro que un accidente te cambia la vida y te hace verla de otra manera, con más prudencia y buscando mayor seguridad en cada paso que das. Pero también la época que estamos viviendo, una pandemia, donde todo el mundo creemos que a nosotros no nos va a pasar. ¡Y puede pasar! Tú no sabes cómo ni hasta qué punto está preparado tu cuerpo para superar este virus infernal. Por esa razón, y en los tiempos que corremos, valoro la salud como el mayor de los tesoros que te puede dar la vida. Con salud tienes trabajo, tienes energía y sobre todo posibilidades de alcanzar todo aquello que te propongas.

Sigues ligado al mundo del entretenimiento y, de hecho, quisiste especializarte y aprender de él lo máximo posible. ¿En qué estás metido ahora?

Tengo una promotora donde hacemos durante todo el año festivales de humor, de magia, de comedia, de música… Este año ha sido más duro, pero hemos podido cumplir con las seguridad sanitaria que los eventos requería y cumplir con el expediente. Y hasta que llegó la pandemia nos podíais ver en un fantástico programa llamado 'Mascotas' que se emitía los sábados por la mañana en la primera cadena.

Con la situación actual… ¿cómo está afectando esto a tu trabajo?

Bueno, yo soy de las personas que siempre tengo muchos frentes abiertos, hostelería, entretenimiento, mercados financieros… Y lo que te quita uno te lo da el otro, pero no olvidemos que esto está afectando a todos los sectores. Todo mi apoyo y respeto a todo el tejido empresarial, sobre todo al sector que se dedica al turismo, agencias de viajes, hostelería, hoteleros… Ojalá este gobierno pudiera tomar medidas como han tomado otros países, véase el ejemplo de Alemania, donde están apoyando a las hostelería hasta en un 75 % de las pérdidas.

Cuando tienes hijos te das cuenta de que el primer amor nunca llega en ese orden

¿Qué tal con Aurora y los niños? ¿Tienes pensado seguir ampliando familia? ¿Planes de boda?

La verdad es que a Aurora le pedí muchas veces matrimonio, y siempre me dijo que no, y ahora me he dado cuenta de lo que falló, nunca llevaba un anillo encima…

Mis hijos son la única razón, y esto lo diría cualquier madre o cualquier padre, por la que me levanto cada día a seguir luchando para que ellos disfruten de un futuro mejor.

Eso sí, tuve claro que quería tener dos hijos para que crecieran juntos. Todo aquel que tenga hermanos sabrá de lo que le hablo. Es muy importante la complicidad entre hermanos, cubrirse entre ellos, tener excusas para papá y para mamá…

Ha sido un año complicado para todos, pero seguro que también tienes un montón de cosas por las que brindar y celebrar… Haciendo balance de 2020… ¿Cómo ha sido en general para ti este año?

Pues ha sido un año en el que he trabajado más que nunca y brindo por la suerte de ver a mis hijos creciendo con salud y felices. Cuando se es padre te das cuenta que el primer amor nunca llega en ese orden.

¿Alguna novedad importante desde la última vez que hablamos?