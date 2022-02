Iván Rubio reacciona a las últimas palabras de Lola y se desata la guerra entre ambos: "Sacas lo peor de mí"

Iván Rubio explota y Lola no duda en contraatacar

La exconcursante de 'Supervivientes' y el futbolista se han lanzado duras acusaciones a raíz del último capítulo de Lola en mtmad

Iván Rubio ha explotado en redes sociales. El exnovio de Lola ha reaccionado a sus últimas declaraciones hablando sobre su ruptura en mtmad. Un capítulo que no ha hecho ninguna gracia al de Benidorm, que bastante alterado, ha descargado duras palabras contra la exconcursante de 'Supervivientes', a quien acusa de utilizarle para crear contenido en su canal todas las semanas.

"Hoy es el día de dar consejitos sin tener ni idea", comienza diciendo el futbolista. "Uno no quiere hablar y todas las semanas acaban hablando de uno. Me dicen, no entres, no entres. Pero ya estoy harto. ¿Cómo no voy a entrar? Es imposible. Ya está bien. Si no estáis capacitados para crear contenido propio, no hagáis contenido", añade sin querer mencionar a la que durante más de un año fuera su pareja.

"Si para rellenar un capítulo donde te pinchas los labios te falta tiempo, habla de política, de sanidad, del bullying… Pero no hables de mí", dice completamente alterado. "Estoy harto de la poca imaginación que tiene la peña. Todas las semanas hablando de mí. Que yo no voy contando ni mi ruptura, ni mi separación, ni cómo se ha ido de casa, ni cómo lo hemos dejado, ni cómo lo he superado. No le interesa a nadie. Pues nada…", se desahoga.

"Porque encima no sabes explicarte y la gente se piensa que soy lo peor del mundo. No puedes dar consejos sobre una ruptura porque para empezar no todas las rupturas son iguales y no todas se superan igual", prosigue mientras mira a cámara y publica una batería interminable de historias dirigidas a la leonesa.

"No puedes dar consejos sobre cómo superar una relación cuando tú no la has superado. Estás haciendo el capítulo con la voz entrecortada y medio llorando. Tú y yo sabemos que no se ha superado. Te tengo bloqueada de todas las cuentas y sabes cada movimiento y cada paso que doy. Eso no se llama haberlo superado y tú no puedes hacer un capítulo y dar consejos sobre cómo superar una relación" afirma después de repetir incansablemente que no quiere fama ni que se hable de él.

Después de varios minutos echando fuego por la boca, Iván se despedía dispuesto a empezar su fin de semana. Pero la paz no llega, ni mucho menos. Después de ver sus stories, Lola no ha dudado en responder tajante a su ex y desmontar sus palabras con otra batería de acusaciones.