La exconcursante de 'Supervivientes' y el futbolista han confirmado su ruptura en Instagram

Iván Rubio ha desvelado el motivo de la ruptura y ha asumido su culpa

Lola y su novio llevaban saliendo juntos desde septiembre de 2020

Lo último que esperaban los seguidores de la exconcursante de 'Supervivientes' era amanecer con esta triste noticia, pero Lola y su novio, Iván Rubio, han roto su relación tras un año y tres meses de amor. El valenciano ha sido el encargado de confirmar el final de su historia de amor a través de sus redes sociales, donde se ha despachado a gusto sobre la difícil situación que atraviesa tras la separación con la también exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Además de contar su versión de los hechos, el futbolista ha desvelado el motivo de su ruptura.

Después de un intercambio de indirectas por ambas partes, Iván Rubio se ha visto obligado a confirmar lo que ya era todo un secreto a voces: su relación con Lola se ha roto de manera definitiva. Al verse "avasallado" por los seguidores de la exconcursante de 'Supervivientes', el deportista de 31 años ha roto su silencio con la intención de acallar los rumores sobre los posibles motivos de la separación y, sobre todo, las duras críticas que ha estado recibiendo en las últimas horas.

"Lola y yo ya no estamos juntos. Ha sido por mi culpa, lo asumo todo", ha comenzado comentando el futbolista soltando la bomba sobre su relación tan solo pocos días después de protagonizar un emotivo vídeo en mtmad en el que les veíamos decorando su casa por Navidad. Sin embargo, ahora hemos podido saber que su relación estaba ya "muy deteriorada" y que finalmente no ha podido dar más de sí.

Tras esta confirmación, Iván se ha desahogado a través de sus perfil oficial de Instagram, donde ha contado su versión de los hechos y ha desvelado el que él considera el verdadero motivo del final de su historia de amor con Lola, a la que ha acusado de tener una "rabieta de quinceañera" por publicar historias con mensajes que, según él, iban indirectamente dirigidos hacia su persona.

Lo cierto es que han sido horas muy difíciles para Iván Rubio, que ha asegurado haber recibido terribles críticas por parte de los seguidores de la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’. Dirigiéndose expresamente a estos usuarios, el futbolista ha lanzado varios mensajes de lo más contundentes: "me sudáis los huevos. A quien no le guste, que me deje de seguir. Ojalá os comáis una mierda con la Lotería".

Y es que, a su parecer, si tan seguidores son de Lola lo que deberían hacer es acudir a su perfil para mandarle ánimos y no escribirle a él en busca de alguna explicación. "Todo esto me ha superado. Es la primera vez que me pasa", ha reconocido el joven que, aunque es consciente de que su relación era pública, no entiende esta preocupación y alarmismo ante el final de su romance.

"Sé que soy yo quien se ha metido en esto y que me lo tengo que tragar, pero son cosas de pareja. Todo el mundo la ha liado alguna vez", ha señalado el ya exnovio de la de León que, desde sus redes, ha pedido que se deje de atacar a Iván y ha prometido que pronto contará toda la verdad de lo sucedido en su canal de mtmad, donde explicará cómo ha vivido ella esta ruptura y detallará los motivos que le han llevado a poner fin a su relación.

Consciente de que esta no es la primera ruptura pública que protagonizan, el deportista ha querido dejar muy claro que esta no es otra de sus crisis. "Hemos tenido muchos altibajos, pero ahora ya no hay vuelta atrás. Está todo muy deteriorado. Gran parte es por mi culpa, como ya conté en 'Sobreviviré'. Asumo mi culpa, pero soy persona también", ha puntualizado el joven pidiendo algo de comprensión.