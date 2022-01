Lola envía una indirecta nada sutil a Iván Rubio tras su ruptura: "Qué vergüenza"

Lola Mencía atraviesa un momento de resiliencia y recuperación. Tras su reciente ruptura con su novio Iván Rubio , la finalista de ' Supervivientes 2021 ' retoma su vida en León después de una larga temporada viviendo con el futbolista en Benidorm. En esta nueva etapa, que afronta y vive con ilusión y optimismo, la joven no ha podido evitar acordarse de su ex, a quien ha enviado una indirecta nada sutil a través de sus redes sociales.

No obstante, y a pesar de lo mal que lo pasó en aquel momento – una situación que ella misma narró a través de su canal de mtmad ' Wild Lola ', donde se animó a contar con pelos y señales los motivos que la habían llevado a poner el punto y final a su relación – Lola no ha podido evitar continuar haciendo humor con este tema.

Así, y dado que para el próximo San Valentín apenas faltan unas semanas y que salvo giro inesperado de los acontecimientos Lola estará soltera el próximo 14 de febrero, la leonesa ha querido bromear grabando otro vídeo en su cuenta de TikTok. " Este San Valentín no tendré flores ni bombones, pero tampoco tendré cuernos ", escribe mientras lo celebra con un baile.

Las últimas experiencias amorosas de Marta de Lola no han sido fructíferas. Tras su sonada ruptura con Diego en 'La isla de las Tentaciones', la expretendienta de 'MyHyV' encontró de nuevo la felicidad al lado del futbolista y tiktoker Iván Rubio. Pero las terceras personas han terminado haciendo mella en su relación; algo que ella misma califica como una cura de karma: "Cuando me dicen que me han corneado por Karma y tú solo piensas en el Karma que le llegará a él entonces".