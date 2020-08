Marta López Álamo habla de la salud de Kiko Matamoros y le dedica un mensaje: "No está siendo mi mejor verano"

Marta López Álamo no está atravesando el mejor momento de su vida…y no lo decimos nosotros, lo ha confesado ella misma a través de un post en Instagram. La Miss ha utilizado sus redes sociales para reflexionar sobre el delicado estado de salud de Kiko Matamoros y lo importante que es valorar las pequeñas cosas de la vida. Un emotivo mensaje que ha dedicado directamente al colaborador de ' Sálvame ' con el ánimo de callar bocas y demostrar que unidos son más fuertes y que juntos podrán esto “y más”.

“Ya estáis viendo que no está siendo mi mejor verano, aunque sí el más emocional”, ha comenzado explicando la granaína en este escrito de lo más personal a los que ya nos vamos acostumbrando . Porque, todo sea dicho, antes de este bache de salud del colaborador de ‘Sálvame’, Marta no acostumbraba a airear su relación en redes sociales.

Pero ahora todo ha cambiado y la influencer es consciente de que este tipo de mensajes son necesarios para hacer sonreír a su chico e inyectarle una buena dosis de energía. Además, a joven ha aprovechado para lanzar algún que otro ‘zasca’ a todos aquellos que no hacen otra cosa que juzgar su relación.

El conmovedor mensaje de Marta López dedicado a Kiko Matamoros

“Debería estar disfrutando, con mis amigas, como muchos me decís, intentado que me venga abajo…pero ¿sabéis qué? Que no hay plan mejor que estar al lado de la persona que quieres”, ha continuado escribiendo la modelo junto a una galería de fotos en la que la vemos tirada en el suelo del hospital Quirón de Madrid, donde Kiko permanece ingresado.