Jordi Sánchez pensó que su hijo había muerto durante su ingreso: "Llegué a hacer los papeles para enterrarle"

Así fueron los 24 días que Jordi Sánchez, de 'La que se avecina', estuvo en coma

Como ejemplo de este estado tan "desagradable", el actor que da vida a Antonio Recio ha confesado que llegó a creer que uno de sus hijos había muerto. "Estaba triste y hecho una mierda. Hasta el tercer día no me atreví a preguntar si lo que había soñado era verdad. Luego me dijeron que no y me puse a llorar. Incluso llegué a hacer los papeles para enterrar a mi hijo", ha relatado.