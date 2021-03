Paz Padilla asegura encontrarse bien pero haber pasado "mucho miedo"

Fiebre y dolor en el pecho llevaron a la presentadora de 'Sálvame' a acudir al hospital

Paz Padilla llevaba unos días desaparecida. La presentadora confirmaba hace dos semanas su positivo en coronavirus y, aunque desde entonces ha estado menos activa en redes, nada hacía sospechar que había necesitado ser ingresada en el hospital debido a complicaciones derivadas de la enfermedad. Recuperada y después de haber recibido el alta hospitalaria, Paz ha querido tranquilizar a sus seguidores y explicar con detalle los motivos de su ausencia.

"Ya estoy aquí. ¡He vuelto! Bueno, quiero decir, que hoy hace 14 días que me infecté de Covid-19. Los primeros días fueron muy sencillos, la verdad, porque no tenía apenas síntomas. Pero tengo que contaros que a partir del quinto día empecé con fiebre", comienza diciendo la jueza de 'Got Talent' a través de sus stories de Instagram. "Me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá. Todo iba bien hasta que al octavo día empecé a sentir una presión en el pecho, me costaba respirar", continúa.

Ante estos síntomas, Padilla no pudo evitar acordarse de su compañero en 'La Que Se Avecina', Jordi Sánchez, que por culpa del coronavirus estuvo intubado y en coma en la UCI durante casi un mes. Fue precisamente por él, y por los consejos que el actor le dio tras recibir el alta y enterarse de que ella también se había contagiado, el motivo por el que Paz decidió acudir al centro médico.

"Me acordé mucho de mi amigo Jordi, el pescadero, que me decía cuando me llamaba por teléfono: 'Paz, por favor, a lo más mínimo que tengas vete al hospital. No esperes. Le hice caso y me fui al Hospital Quirón, en Pozuelo. Me hicieron un análisis y vieron que tenía niveles muy alterados como la ferritina, y algunos problemas de coagulación y por eso decidieron dejarme ingresada".

"He estado ingresada en el hospital, en la unidad de Covid, 3 días. Sola, en mi habitación. Como comprenderéis ha sido un poco difícil, porque estás sola, no sabes qué va a pasar. No sabes si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar… Ha sido una gran incertidumbre, pero luego fui mejorando y ya me dieron el alta", explicaba mientras daba las gracias a todo el personal y equipo médico que la ha atendido durante su ingreso hospitalario, donde asegura haber pasado "mucho miedo".

Paz ha querido aprovechar la ocasión para dar las gracias también a todas las personas que se han preocupado por ella a lo largo de estos quince últimos días (y sobre todo en los tres últimos); especialmente a su hija Anna Padilla, que a pesar de la angustia, continuó trabajando y manteniendo en la intimidad el estado de salud de su madre.

"Estoy bien, estoy ya prácticamente recuperada. Nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo ante el covid. Yo soy una persona deportista, no tengo ninguna patología ni tomo ninguna medicación. Todo lo que como es ecológico. Tengo 51 años y la verdad, es que nunca pensé que iba a pasar por esto. En la planta de Covid me di cuenta de que había gente de todas las edades", reflexiona la artista.

El proyecto más especial de Paz Padilla, a punto de ver la luz

A su vuelta a casa Paz recibía una grandísima noticia. Y es que, su libro y proyecto más especial, en el que habla de la muerte de su marido y de cómo se ha enfrentado a este triste capítulo de su vida, ya ha sido impreso y pronto estará en las librerías.