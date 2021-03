Después de formar parte de uno de los escándalos más sonados de 2020, el conocido como ‘Merlos Place’ , que amenizó la cuarentena a miles y miles de telespectadores, Alexia Rivas decidió alejarse del mundo de la televisión, dejando incluso su puesto de trabajo en el programa presentado por María Patiño. La que fuera reportera de ‘Socialité’ no pudo soportar la presión y optó por alejarse de las cámaras. Eso sí, tras casi un año de relativa desconexión, en el que ha continuado estando presente en Instagram, la joven ha vuelto con más fuerza que nunca. Tanto es así que, contra todo pronóstico, la ‘influencer’ regresa a Mediaset para participar en ‘ Supervivientes 2021’, donde compartirá penas, hambre y esperemos que alguna que otra alegría con Marta López, quien también formó parte del mediático triángulo amoroso. Pero, ¿en qué se ha centrado Alexia Rivas en estos últimos meses? Así ha sido su último año alejado de la tele...

Los proyectos en los que ha trabajado Alexia Rivas antes de 'Supervivientes'

A pesar de que ha confesado echar de menos su trabajo como reportera, Alexia no ha perdido el tiempo. Y es que, en estos últimos meses, son muchos los proyectos laborales en los que se ha involucrado. Además de trabajar con diferentes marcas de moda, la ex de Alfonso Merlos está cumpliendo otros sueños, como el de abrir su propia firma de ropa y hasta escribir un libro. Ambiciosos objetivos en los que está trabajando y que, hasta la fecha, no han visto la luz.