Jorge Javier Vázquez relata su batalla familiar: "Le he propuesto a mi madre ir a terapia"

Jorge Javier Vázquez está sobreviviendo a un año que le hubiera gustado no empezar. La muerte de Mila Ximénez significó un duro golpe para el presentador de 'Secret Story' y en ese camino por tratar de superar el dolor está acudiendo a terapia , tal y como cuenta con naturalidad. En su intención por normalizar el cuidado de la salud mental, Jorge está tratando de que le acompañe su madre para limar de paso las asperezas familiares.

Sin ánimo de querer presionar más, Jorge Javier Vázquez ha querido contar su experiencia yendo al psicólogo para demostrar que por asistir a consulta no se es más débil y no hay nada de lo que avergonzarse. Él lleva años desde que se le diagnosticase una depresión. "Hago terapia una vez a la semana. Lo cuento con naturalidad porque me parece la cosa más normal del mundo", ha dicho sincero.