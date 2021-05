Mila Ximénez cumplió 69 años el pasado viernes 21 de mayo. Por esta razón, Jorge Javier Vázquez le ha escrito una carta en la revista Lecturas en la que expresa lo que la sevillana significa para él. Lo cierto es que desde que comenzó 'Sálvame' iniciaron una amistad que se ha forjado con el tiempo y ahora son inseparables. La respuesta de la periodista a las palabras de su amigo no se ha hecho esperar.

Jorge Javier ha sido uno de los grandes apoyos de Mila durante su lucha contra el cáncer de pulmón y el presentador le dedicaba unas emotivas palabras por su cumpleaños. "Todo esto es más soportable si en el camino encuentras a gente que vale la pena. Y tú, Mila, tienes ahora a tantísima gente pendiente de ti que fliparías. Te lo has ganado", escribía. "Mila, todo es mucho menos si tú no estás . Así que a coger fuerzas y a galopar", explicaba Vázquez para concluir la carta.

Pues bien, este escrito ha emocionado tanto a la colaboradora de 'Sálvame' que ha querido sacar todas sus fuerzas para responder a su amigo a través de Instagram. Con una instantánea del titular de la carta, Mila ha escrito lo siguiente: "Siempre consigues que me ate los cordones y baile con el miedo . ¡Te quiero!". Una reacción que ha sido aplaudida por otros compañeros de trabajo como Laura Fa u Omar Suárez.

Pero el catalán no es el único rostro que está al lado de Mila Ximénez en la lucha contra la enfermedad que padece. Belén Rodríguez, Terelu Campos, Belén Esteban o Raúl Prieto también se encuentran en su grupo íntimo de amigos en el que la colaboradora se apoya en estos duros momentos.

La amistad de Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez

El presentador de 'Sálvame' también contaba en la carta cómo conoció a la periodista: "Te conozco desde pequeño, cuando salías en las revistas como Mila Santana. Me parecías una mujer mona, sin más". Además, en un alarde de sinceridad, explicaba que "no me producías excesivo interés, para qué nos vamos a engañar".