Anita Matamoros y su obsesión por la peluquería: 8 cambios de look en los últimos 5 años

La influencer, que recientemente ha alcanzado el medio millón de seguidores en Instagram, -¡qué se dice pronto!-, se ha convertido en toda una estrella en el entorno online. Y no es para menos, porque la joven deleita a sus seguidores con los looks más espectaculares, sus selfies más originales, sus recomendaciones de maquillaje o sus fotografías que parecen sacadas de una película y que plasman a la perfección lo mucho que disfruta de sus viajes alrededor del mundo.

Consciente de lo mucho que interesa su imagen y sus cambios de look entre sus seguidores, Anita Matamoros ha hecho un repaso de lo mucho que ha variado su estilo en los últimos cinco años. Y es que la influencer ha cambiado hasta 8 veces de imagen desde el año 2014. Da al 'play' del vídeo si quieres ver uno a uno todos los cambios de Anita Matamoros .

Con esta imagen de 2014 rompió en 2016, cuando decidió cortar por lo sano y lucir una media melena, aunque manteniendo su color natural a excepción de unas mechas rubias. Pero no duró mucho, pues ese mismo año optó por hacerse las tan de moda en aquel momento mechas californianas. Un look del que se arrepintió muy pronto tal y como ella misma ha confesado.

En 2017 a la influencer le daba otro "venazo" y se dejaba flequillo recto, siguiendo con las tendencias más de moda del momento. Un año después, su vida daba un cambio radical. La hija de Kiko Matamoros se mudaba a Milán para cumplir uno de sus sueños: Estudiar moda en una de las ciudades italianas más 'chics'. Y, como no podía ser de otra manera, este gran cambio en la vida de Anita llegó acompañado de una nueva imagen. En esta ocasión, la influencer apostaba por el color blanco, que ha sido uno de sus looks favoritos.

Sin embargo, "toda la vida rubia y PUM, castaño". Anita Matamoros sorprendía en 2018 con su 'look' más arriesgado hasta la fecha luciendo otro color completamente distinto al que nos tenía acostumbrados: el castaño. Más tarde decidía experimentar con un tono más rojizo, aunque no duró demasiado tiempo. Eso sí, el color oscuro de su pelo había llegado para quedarse por unos meses hasta la actualidad.

"Después quise melenón", ha finalizado Anita este repaso por los últimos 5 años de vida. Fue el pasado mes de febrero cuando la influencer se ponía extensiones y volvía a oscurecerse, aún más, el pelo. Un look que ha mantenido hasta el día de hoy. "Me encanta el castaño y lo quiero mantener así", ha confesado Anita. Sin embargo, conociendo su trayectoria y lo mucho que le gusta cambiar de imagen. ¿Cuándo tardará en volver a sorprendernos con uno de sus cambios de look? Estaremos atentos...