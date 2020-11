Adara Molinero y Rodri Fuertes no se separan ni para ir al centro estético. La pareja de exconcursantes de ' Gran Hermano ' se ha dejado ver en una clínica de belleza para someterse a unos retoques estéticos en la cara. Lejos de esconderse y ocultar sus infiltraciones de bótox, los enamorados han decidido retransmitir en directo el momento a través de sus redes sociales.

Adara y Rodri se han convertido en una de las parejas más queridas de nuestro panorama. Solo en Instagram, juntos acumulan más de 1.200.000 seguidores que no pierden detalle de cada paso que dan. Por eso, no es raro ver a la pareja compartir cada detalle de su rutina.

En esta última ocasión, los exconcursantes de la decimoséptima edición de 'GH' han retransmitido en directo los retoques estéticos a los que se han sometido para mejorar su rostro a base de infiltraciones de toxina botulínica. "Me voy a hacer unos retoquitos en la cara. Estaréis flipando porque la gente no lo suele decir, pero a mí me da igual", ha reconocido la que fuera ganadora de la última edición VIP de 'Gran Hermano' a través de un vídeo publicado en sus stories.