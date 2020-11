La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado el motivo de su ruptura con Cristian

Andrea Gasca ha hablado sobre su ruptura con Cristian Jerez a través de su perfil oficial de Instagram. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha cansado de guardar silencio sobre el fin de su relación con el ex de Melodie y ha desvelado el motivo real de su ruptura a través de las redes sociales.

Aunque durante este tiempo ha preferido mantenerse callada, ha sido ahora cuando ha dado el paso de pronunciarse sobre su relación con Cristian. La joven no ha dudado en responder a uno de sus seguidores de Instagram cuando le ha preguntado directamente cuál fue el motivo por el que rompió con el alicantino.

Asegurando que es una de las preguntas que más le hacen sus fans, la influencer se ha sincerado por completo y ha explicado la razón exacta del fin de su historia de amor con Cristian. “A ver, cortamos porque había ciertas actitudes suyas que a mí no me gustaban. Yo, por ejemplo, no miento”, ha comenzado expresando.

La cosa no ha quedado ahí y la modelo ha continuado diciendo lo siguiente: “Creo que si haces algo tienes que reconocerlo y ya está, acabas mucho antes que mintiendo o intentando ocultar cosas”. Andrea ha explicado que ella jamás miente, ni por sus cosas, por lo que decidió que tampoco iba a “mentir” por otra persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANDREA 👑 (@anddreagb)

Andrea ha conseguido olvidar a Cristian

Ahondando en el tema de las mentiras, la ex de Ismael ha querido matizar que, aunque le gustara Cristian, “hay ciertos límites” que no está dispuesta a sobrepasar. La ex de Óscar ha vuelto a recalcar que si no miente por sus cosas tampoco lo va a hacer para “cubrir las mentiras de otra persona”. Por si esto fuera poco, ha confesado que no se sentía suficientemente valorada por el exnovio de Melodie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristian Jerez (@cristianjerezz)

Inmediatamente después de responder a esa pregunta, Andrea se ha pronunciado sobre su relación con Melodie y con Mayka. La joven ha contado que con la ex de Cristian no ha coincidido nunca, pero no le cae mal, y que con Mayka coincidió en ‘Sábado Deluxe’ y le cae bien. “Muchos pensáis que no por lo que pasó con Óscar, pero tengo que decir que me cae bien”, ha puntualizado.